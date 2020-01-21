Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании "Signify" Эриком Рондолатом.

Выразив удовлетворение реформами, проводимыми в Азербайджане в последнее время, Эрик Рондолат в первую очередь проинформировал главу нашего государства о проектах, осуществляемых ими в нашей стране. Он отметил, что проводимые реформы создают прекрасную основу для улучшения инвестиционного и бизнес-климата в Азербайджане, реализации новых проектов в нашей стране. Подчеркнув, что компания Signify является одним из мировых лидеров в области освещения, генеральный исполнительный директор выразил готовность оказать всяческую поддержку Азербайджану в доставке новых технологий в нашу страну. Он отметил, что компания предлагает различные варианты решений в сфере интеграции осветительных систем в секторе экономики, в том числе сельского хозяйства, а также проектах «умный город» посредством интернет-технологий. В то же время генеральный исполнительный директор выразил заинтересованность в обсуждении с соответствующими структурами Азербайджана новых вариантов решений посредством освещения как в сельскохозяйственной, так и других отраслях, подчеркнул, что они смогут обеспечить доставку в нашу страну новых технологий в соответствующей сфере.

Выразив удовлетворение встречей, Президент Ильхам Алиев отметил важность ускорения реализации осуществляемых в настоящее время проектов по освещению города Баку. В то же время глава государства дал соответствующие поручения по улучшению на последующих этапах качества освещения в Сумгайыте и других крупных городах Азербайджана, применению новых вариантов решений, обеспечивающих значительную экономию электроэнергии, а также обсуждению с соответствующими государственными структурами доставки современных технологий посредством осветительных систем в различных сельскохозяйственных сферах.

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