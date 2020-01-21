Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных и братских отношений, подчеркнуто расширение связей во всех сферах.

В ходе беседы была отмечена роль встреч высокого уровня между президентами Азербайджана и Турции в укреплении двусторонних отношений, подчеркнута важность проектов глобального значения, реализуемых совместно Азербайджаном и Турцией.

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