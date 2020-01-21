Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде (ФОТО) (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Как сообщает Trend, президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде подарил главе государства один из шоколадных наборов, изготовленных в ограниченном количестве – всего 200 штук – для уважаемых гостей по случаю 50-летнего юбилея Форума.

На встрече состоялся обмен мнениями об истории и значении отношений между Азербайджаном и Давосским форумом. Была подчеркнута роль, которуя наша страна играет в регионе в области экономики, транспорта, инфраструктуры. Как продолжение меморандума, подписанного в прошлом году между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, было отмечено значение намеченного к подписанию сегодня протокола о намерениях. В соответствии с документом в нашей стране будет создан аффилированный региональный центр форума.

В ходе бесед было подчеркнуто, что такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обусловивших четвертую промышленную революцию.

Затем был подписан протокол о намерениях относительно создания в нашей стране аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума.

Документ подписали Президент Ильхам Алиев и президент форума Бёрге Бренде.

Бёрге Бренде: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Это хорошее начало для новой страницы наших связей.

Бёрге Бренде: Мы также знаем, что, поставив перед собой цель, Вы претворяете ее в жизнь. Считаю, что Азербайджан является одной из стран, наиболее подготовленных к четвертой промышленной революции.

Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся тем, что являемся одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ. Это действительно новая страница в наших связях. Надеюсь, что будущее будет столь же успешным, как и прошлое.

Бёрге Бренде: Поздравляю. Благодарю за оказанную поддержку.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.

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