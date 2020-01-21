Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконстукции и развития Сумой Чакрабарти (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто еще большее улучшение в последнее время инвестиционной среды в Азербайджане, особо отмечены успешные реформы, проведенные в налоговой и таможенной сферах, упрощение администрирования, деятельность ASAN xidmət и агентства DOST, процесс дигитализации оказываемых государством услуг.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых в нашей стране Европейским банком реконструкции и развития, и приоритетных сферах. Было отмечено, что банк обладает хорошими возможностями для расширения своей деятельности, пользуясь существующей в Азербайджане благоприятной инвестиционной средой.

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