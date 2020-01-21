В Азербайджане откроется региональный центр Всемирного экономического форума (ФОТО)

В Азербайджане откроется аффилированный региональный центр Всемирного экономического форума.

Как передает Trend cо ссылкой на персс-службу главы государства, соответствующий протокол о намерениях был подписан в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Документ подписали Президент Ильхам Алиев и президент форума Бёрге Бренде.

Глава государства отметил, что мы гордимся тем, что являемся одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ.

"Это действительно новая страница в наших связях. Надеюсь, что будущее будет столь же успешным, как и прошлое", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

В ходе встречи было подчеркнуто, что такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обусловивших четвертую промышленную революцию.

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