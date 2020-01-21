Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" (ФОТО)

21 января 2020 23:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании LUKOIL Вагитом Алекперовым.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече был обсужден вопрос совместной разработки азербайджанских месторождений «Нахчыван» и «Гошадаш» с российской компанией LUKOIL и принято решение об этом.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективных структурах и сотрудничестве между SOCAR и LUKOIL.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" (ФОТО)
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