Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" (ФОТО) (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании LUKOIL Вагитом Алекперовым.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече был обсужден вопрос совместной разработки азербайджанских месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" с российской компанией LUKOIL и принято решение об этом.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективных структурах и сотрудничестве между SOCAR и LUKOIL.

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