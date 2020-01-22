Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)

22 января 2020 00:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 21 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании на тему "Новый взгляд для Евразии – партнерство ради устойчивого развития".

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на заседании были обсуждены вопросы сотрудничества между странами Евразии. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в торговой, энергетической, транспортной сферах, было подчеркнуто значение четвертой промышленной революции для региона.

В заседании приняли участие Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и другие влиятельные гости.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)
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