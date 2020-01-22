Али Ахмедов: Азербайджан - открытая для реформ страна

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - открытая для реформ страна.

Об этом вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи «Поддержка ЕС Государственному комитету статистики Азербайджана для достижения европейских стандартов», сообщает в среду Trend.

По его словам, сегодня Азербайджан в числе стран, ускоренно осуществляющих масштабные реформы.

Ахмедов добавил, что за 29 лет после восстановления независимости Азербайджан, являющийся относительно молодым государством, достиг серьезных успехов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.