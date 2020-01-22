Мазахир Панахов: На парламентских выборах мы увидим меньше жалоб

22 января 2020 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, мы увидим меньше жалоб.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что значительно сократилось число жалоб в связи с муниципальными выборами: «Думаю, что то же самое мы увидим и на парламентских выборах. До настоящего времени в ЦИК поступили всего 32 обращения. Это результат проводимых мер и просветительской работы. Все стороны хорошо знают свои права благодаря проводимой работе, поэтому жалоб мало».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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