Али Ахмедов: Азербайджан - открытая для реформ страна (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан - открытая для реформ страна.

Об этом вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи «Поддержка ЕС Государственному комитету статистики Азербайджана для достижения европейских стандартов», сообщает в среду Trend.

По его словам, сегодня Азербайджан в числе стран, ускоренно осуществляющих масштабные реформы.

Ахмедов добавил, что за 29 лет после восстановления независимости Азербайджан, являющийся относительно молодым государством, достиг серьезных успехов: «Однако в первые годы после обретения независимости в Азербайджане были и проблемы. Вследствие оккупации 20 процентов азербайджанских территорий необходимо было прилагать большие усилия для решения проблем, социальных вопросов, развития экономики».

Вице-премьер отметил, что благодаря правильной выбранной стратегии Азербайджан прошел этап большого развития. За последние 15-16 лет экономика страны выросла в 3,4 раза, доходы бюджета страны - до 20 раз, номинальная заработная плата населения - до 10 раз, средства, вложенные в кредитование азербайджанской экономики, выросли в 23 раза.

«Все это говорит о том, что за короткий период времени Азербайджан прошел большой путь развития. За это время изменился и модернизировался облик не только Баку, но и всех регионов страны. Азербайджан проделал большую работу по строительству современного государства. И одним из очень важных факторов обеспечения устойчивости экономики является готовность к постоянному обновлению и проведению реформ», - сказал Ахмедов.

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