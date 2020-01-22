ЕС будет сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана - Кестутис Янкаускас

22 января 2020 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ЕС ожидает проведение внеочередных парламентских выборов в Азербайджане в соответствии с международными стандартами.

Об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что ЕС приветствует приглашение наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Совета Европы: «Часть этих миссий уже в Азербайджане. В ближайшее время приедут другие члены наблюдательной миссии. Считаю, что мы, как всегда, будем сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана для укрепления и развития партнерских отношений».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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