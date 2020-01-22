ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов

БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ближайшие дни приступит к печати бюллетеней в связи с внеочередными парламентскими выборами, намеченными в Азербайджане на девятое февраля.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что часть зарегистрированных кандидатов отзывают свои кандидатуры: «Несмотря на это, на одно депутатское кресло претендуют 12-13 кандидатов. На основании списка 19 политических партий в депутаты претендуют свыше 260 кандидатур. Всего претендуют представители 28 партий».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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