ЕС: В ближайшее время будет проведен очередной этап переговоров для подписания нового соглашения между ЕС и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время будет проведен очередной этап переговоров для подписания нового соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в среду Trend.

Он с уверенностью отметил, что обе стороны будут прилагать максимальные усилия для подписания за короткое время соглашения о сотрудничестве.

Янкаускас подчеркнул, что ряд вопросов, пока еще не согласованных в отношении сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, связан с торговлей и экономикой.

Глава представительства ЕС напомнил, что в декабре прошлого года в Баку был проведен очередной этап диалога по безопасности между Азербайджаном и ЕС: «В диалоге участвовали официальные лица ЕС, был проведен ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. На этих встречах были проведены обсуждения о том, в каком формате будут продолжены переговоры между Азербайджаном и ЕС».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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