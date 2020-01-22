Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле (ВИДЕО) (версия 2)

22 января 2020 12:29 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью влиятельному бельгийскому новостному порталу" Euroactive", сообщает в среду Trend.

«Отношения с Евросоюзом одно из важных направлений внешней политики Азербайджана. Азербайджан один из важных торговых партнеров ЕС. В то же время самые крупные инвесторы в Азербайджане это, в основном, страны-члены ЕС. Евросоюз и Азербайджан тесно сотрудничают в сферах безопасности, транспорта и энергетики, в частности, в Азербайджан и ЕС имеют отношения стратегического партнерства в энергетической сфере. Этот год особо значим потому, что завершается последняя стадия проекта TAP и в середине лета азербайджанский газ, транспортируемый по TANAP и TAP, будет поставляться на территорию ЕС», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

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