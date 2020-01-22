Мазахир Панахов: В случае нежелательных инцидентов ЦИК немедленно принимает меры и устраняет проблемы

БАКУ/Trend/ - Социальные сети стали неотъемлемой частью общества. В современном мире все имеют равные права к доступу в социальные сети. Как сообщает в среду Trend, об этом на семинаре-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что изъятие телефонов у граждан на избирательных участках недопустимо.

"За нами наблюдает весь мир. Нас не радует, когда приходится отменять решения окружных избирательных комиссий (ОИК), наоборот, это вызывает у нас сожаление. Остается ощущение, что работали впустую. Поэтому приходится действовать своевременно и в соответствии с законодательством", - сказал Мазахир Панахов.

По его словам, когда в Азербайджане происходит какой-либо инцидент, мало кто рассматривает его как случайность.

"Если подобное происходит в какой-нибудь европейской стране, это воспринимается как случайность и предпринимаются соответствующие шаги с целью разрешения проблемы.Так принято во всем мире, процесс, в котором принимают участие миллионы не может проходить идеально. Однако, если неприятность все же происходит, ЦИК немедленно принимает меры и устраняет проблему", - заявил Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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