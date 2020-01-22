Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле (ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью влиятельному бельгийскому новостному порталу" Euroactive", сообщает в среду Trend.

«Отношения с Евросоюзом одно из важных направлений внешней политики Азербайджана. Азербайджан один из важных торговых партнеров ЕС. В то же время самые крупные инвесторы в Азербайджане это, в основном, страны-члены ЕС. Евросоюз и Азербайджан тесно сотрудничают в сферах безопасности, транспорта и энергетики, в частности, в Азербайджан и ЕС имеют отношения стратегического партнерства в энергетической сфере. Этот год особо значим потому, что завершается последняя стадия проекта TAP и в середине лета азербайджанский газ, транспортируемый по TANAP и TAP, будет поставляться на территорию ЕС», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

Гаджиев отметил, что идет переговорный процесс для заключения нового договора с ЕС: «Переговоры по соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются. Есть определенные фундаментальные вопросы, на которые у сторон разные взгляды. Но стороны проявляют конструктивный подход, совместно работают по сближению позиций. Проект договора практически согласован на 90 процентов. Но существует ряд вопросов, связанных с энергетикой и торговлей, к которым мы ожидаем от ЕС более оперативного подхода. Считаем, что ЕС не должен проявлять здесь неконструктивный подход. Верим, что взяв это за основу, мы сможем добиться прогресса, потому что эти вопросы имеют стратегическое значение для Азербайджана. У нас идет процесс внутренних реформ, у нас есть экономические приоритеты и инициативы, поэтому необходимо проявить взаимовыгодный подход и соглашение должно быть составлено таким образом, чтобы оно отвечало запросам и потребностям обеих сторон».

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