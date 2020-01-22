В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместного проекта с Верховным и Апелляционным судами Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проводит региональные семинар-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке".

Как сообщает в среду Trend, целью проекта, наряду с организацией парламентских выборов на самом высоком уровне, с соблюдением свобод и в обстановке справедливости, является повышение уровня осведомленности соответствующих судов и окружных избирательных комиссий (ОИК) в области разрешения избирательных споров, повышения эффективности работы и обеспечения избирательных прав граждан.

На семинаре-конференции в Баку, выступил председатель ЦИК Мазахир Панахов. Он сообщил, что Избирательный кодекс Азербайджана составлен при участии как местных, так и международных экспертов.

"Наша обязанность в качестве ответственного за проведение выборов органа заключается в организации этих мероприятий, служащих обеспечению конституционных прав граждан Азербайджана цивилизованно, в соответствии с правовыми нормами международного законодательства. То есть в случае какого-нибудь нежелательного инцидента, соответствующая сторона должна разрешить его на основании законодательной базы", - сказал Панахов.

Выступивший после судья Верховного суда Хагани Мамедов сообщил, что демократический политический строй Азербайджана полностью обеспечивает избирательное право. Лица, несогласные с решением ЦИК, обладают правом обратиться в суд.

Председатель Бакинского Апелляционного суда Иман Нагиев и председатель Сумгайытского Апелляционного суда Сеадет Бекташи также высказали свое мнения по поводу обсуждаемой темы. В соответствии с повесткой дня, мероприятие продолжилось отчетами и выступлениями представителей ЦИК, Верховного суда и Бакинского апелляционного суда.

Отметим, что тематические региональные семинары-совещания, посвященные разрешению избирательных споров, будут проведены параллельно в Гяндже, Нахчыване, Шеки и Ширване 24 января. На мероприятиях предусматривается участие соответствующих региональных судебных органов и окружных избирательных комиссий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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