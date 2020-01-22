Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане

22 января 2020 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находиться с визитом в Азербайджане (22-23 января) для оценивания хода избирательной кампании и политической среды в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в стране девятого февраля.

Как сообщает в среду Trend, представители ПАСЕ проведут встречи с председателем Милли Меджлиса (парламент), делегацией Азербайджана в ПАСЕ, руководителями и членами партий, представленных и не представленных в парламенте.

Также планируются переговоры с председателем и членами Центральной избирательной комиссии, представителями СМИ и гражданского общества.

Делегация ПАСЕ выступит с заявлением по итогам визита. Для наблюдения за выборами делегация в полном составе прибудет в Азербайджан девятого февраля.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Делегация ПАСЕ совершит предвыборный визит в Азербайджан
Политика 21 января 13:20
Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от ПЕА созданы равные условия
Политика 20 января 11:28
Мазахир Панахов о числе жалоб в ЦИК в связи с предстоящими выборами в парламент
Политика 20 января 11:20
Начинается процедура представления второго предварительного финотчета кандидатами в депутаты в Азербайджане
Политика 20 января 10:54
ЦИК Азербайджана: Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия
Политика 18 января 11:36
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана
Общество 17 января 15:11
Лента новостей
Азербайджанская компания о планах реализации строительных проектов за рубежом
Строительство 14:29
SOCAR Turkey обнародовала объем транспортировки газа через TANAP
Энергетика 14:25
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи, уже включены в списки
Общество 14:15
Мазахир Панахов: В случае нежелательных инцидентов ЦИК немедленно принимает меры и устраняет проблемы
Политика 14:13
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией
Политика 14:08
В Азербайджане впервые обнаружена уникальная для Кавказа разновидность клевера
Общество 14:06
Венгрия заинтересована в закупке туркменского газа
Энергетика 13:44
В НГДУ им. Н.Нариманова обсудили итоги минувшего года (ФОТО)
Энергетика 13:39
В Грузии выдано значительное количество лицензий на добычу полезных ископаемых
Бизнес 13:31