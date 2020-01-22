Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле (ВИДЕО) (версия 5)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:44)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью влиятельному бельгийскому новостному порталу" Euroactive", сообщает в среду Trend.

«Отношения с Евросоюзом одно из важных направлений внешней политики Азербайджана. Азербайджан один из важных торговых партнеров ЕС. В то же время самые крупные инвесторы в Азербайджане это, в основном, страны-члены ЕС. Евросоюз и Азербайджан тесно сотрудничают в сферах безопасности, транспорта и энергетики, в частности, в Азербайджан и ЕС имеют отношения стратегического партнерства в энергетической сфере. Этот год особо значим потому, что завершается последняя стадия проекта TAP и в середине лета азербайджанский газ, транспортируемый по TANAP и TAP, будет поставляться на территорию ЕС», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

Гаджиев отметил, что идет переговорный процесс для заключения нового договора с ЕС: «Переговоры по соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются. Есть определенные фундаментальные вопросы, на которые у сторон разные взгляды. Но стороны проявляют конструктивный подход, совместно работают по сближению позиций. Проект договора практически согласован на 90 процентов. Но существует ряд вопросов, связанных с энергетикой и торговлей, к которым мы ожидаем от ЕС более оперативного подхода. Считаем, что ЕС не должен проявлять здесь неконструктивный подход. Верим, что взяв это за основу, мы сможем добиться прогресса, потому что эти вопросы имеют стратегическое значение для Азербайджана. У нас идет процесс внутренних реформ, у нас есть экономические приоритеты и инициативы, поэтому необходимо проявить взаимовыгодный подход и соглашение должно быть составлено таким образом, чтобы оно отвечало запросам и потребностям обеих сторон».

Помощник Президента Азербайджана коснулся и одного из последних интервью главы государства, в котором он говорил о связях с ЕС и сотрудничестве во многих сферах, а также политике «Восточного партнерства».

«Относительно "Восточного партнерства", то это программа, в рамках которой участвуют различные страны, в том числе и Азербайджан. В настоящее время проводятся переговоры и обсуждения по дальнейшему развитию "Восточного партнерства", но для нас крайне важно, чтобы процесс охватил всех партнеров, и между ними не проводилось разделение. К тому же, «Восточное партнерство» должно соответствовать требованиям и потребностям всех стран-партнеров. Потому что Азербайджан рассматривает «Восточное партнерство» как программу общего взаимодействия. Мы не ищем какой-то донорской поддержки или материальной помощи в рамках «Восточного партнерства», а хотим расширить сотрудничество с ЕС, используя этот широкий формат», - подчеркнул завотделом Администрации Президента Азербайджана.

Что касается роли Азербайджана в сближении между Востоком и Западом, то в данной связи Гаджиев отметил, что концепция «Шелковый путь» совпадает со взглядом Азербайджана на этот вопрос: «Потому что Азербайджан исторически расположен на Шелковом пути. Поэтому вдоль Каспийского моря мы создаем различные совместные механизмы, рычаги коммуникации. Это касается не только транспорта, но и информационно-коммуникационных технологий. Совместно с партнерами из Центральной Азии, в том числе Китаем и другими, Азербайджан прокладывает вдоль Каспийского моря новую линию оптико-волоконной связи. Мы также работаем над морскими и воздушными компонентами «Шелкового пути». Посредством введенной в действие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан может сыграть роль среднего коридора между Китаем и ЕС. С партнерами из ЕС Азербайджан может осуществить очень много совместных мероприятий и начинаний. Совестно с Ираном и Россией Азербайджан старается создать связь в направлении Север-Юг. Железнодорожная система Азербайджана хорошо интегрирована и скоординирована с российской системой железных дорог. В настоящее время мы совместно работаем с иранскими партнерами в целях быстрой транспортировки товаров из стран бассейна Индийского океана на север Европы. Думаю, что в этом направлении уже достигнут хороший прогресс».

Затрагивая нынешнее состояние отношений между НАТО и Азербайджаном, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил, что в прошлом году была отмечена 25-я годовщина присоединения Азербайджана к программе НАТО «Партнерство во имя мира». С тех пор сотрудничество с НАТО сыграло важную роль в сфере безопасности и оборонных реформ в Азербайджане. НАТО воспринимает Азербайджан как надежного и приверженного своим обязательствам партнера: "С чувством гордости могу сказать, что сегодня азербайджанские военнослужащие, совместно со странами-союзниками и партнерами НАТО, ведут борьбу с терроризмом в Афганистане и стараются принести мир и безопасность в эту страну. Азербайджан также играет важную роль как транзитный узел при транспортировке жизненно важных грузов для союзников и стран-партнеров НАТО. Убежден, что у нас есть потенциал для дальнейшего развития политических консультаций и диалога. В рамках моего визита в Брюссель состоялись дискуссии в формате «29+1» (НАТО +Азербайджан) по общим политическим и региональным вопросам, включая армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, что позволило проинформировать коллег и друзей из стран-партнеров и союзнических стран НАТО о конфликте», - отметил Гаджиев.

В интервью Хикмет Гаджиев также прокомментировал позицию ЕС по нагорно-карабахскому конфликту.

Он отметил, что Азербайджан положительно оценивает принципиальную и решительную позицию ЕС относительно территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана: «Эта позиция еще раз была отражена в документе «Приоритеты партнерства», подписанного между ЕС и Азербайджаном. Мы видим продолжение этой политики в резолюции Европарламента по реализации совместной внешней политики и политики безопасности. Это документ ЕС поддерживает территориальную целостность всех стран Восточного партнерства. Это очень важно для Азербайджана. Также считаем, что Хельсинкский заключительный акт и эти фундаментальные принципы, вытекающие из международного права, должны применяться одинаково по отношению ко всем конфликтам, включая страны Восточного партнерства. Хотелось бы, чтобы эта политика была продолжена и отражалась как позиция ЕС в ОБСЕ, ООН и на некоторых других платформах, потому что территориальная целостность - основополагающий принцип для каждой страны».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.