Грэг Вайнер: Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ выводит страну на совершенно другой уровень

БАКУ/Trend/ - Подписание документов об открытии в Азербайджане аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума, это очень весомое достижение, которое выводит страну на совершенно другой уровень.

Об этом сказал Trend американский политолог Грэг Вайнер (Greg Wiener).

Политолог отметил, что Азербайджан одно из самых стабильных и политически предсказуемых государств региона и открытие в Азербайджане регионального центра Всемирного экономического форума укрепит лидерство страны:

«Кроме того, это даст Азербайджану дополнительный импульс в процессе привлечения инвестиций. Вне всякого сомнения, это очень большой прорыв для Азербайджана в сфере интеграции в международную экономическую систему.

Подписание подобного рода документов демонстрирует высокий уровень доверия к Баку и будет способствовать тому, что международное инвестиционное сообщество, вне всякого сомнения, будет куда более доброжелательно настроено по отношению к Азербайджану и с большим чувством доверия будет вкладывать деньги в страну».

По мнению американского эксперта, Азербайджан, будучи лидером в регионе, может брать на себя ответственность помогать в развитии другим странам. Грэг Вайнер также считает, что открытие регионального центра экономического форума в Азербайджане придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора:

«ВЭФ привлечет в Азербайджан инвестиции, что благоприятно скажется практически во всех сферах ненефтяного сектора, а в особенности в туризме. Одним словом, ВЭФ откроет для Азербайджана широкие возможности».

В Азербайджане откроется аффилированный региональный центр Всемирного экономического форума. Соответствующий протокол о намерениях был подписан в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде. Азербайджан является одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ.

В ходе встречи было подчеркнуто, что такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении возможностей, обусловивших Четвертую промышленную революцию.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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