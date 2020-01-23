Самый безопасный маршрут для грузоперевозок проходит через Азербайджан - политолог

БАКУ/Trend/ - Ожидания роста грузоперевозок Азербайджана в 2020 году вполне обоснованы.

Об этом сказал Trend директор Кавказского центра политического анализа, эксперт по международному управлению Ахмед Алили.

По словам эксперта, Азербайджан последние несколько лет активно инвестирует в инфраструктуру страны:

«В основном это касается увеличения транзитного потенциала страны. Глава государства несколько раз в своих выступлениях говорил о приоритетах развития транспортного сектора страны и тот факт, что ему уделяется особое внимание, вполне очевиден.

Капитал, который за все время был инвестирован в этот сектор, теперь должен давать результаты и работать на пользу общей экономики страны. Именно в этом контексте, показатели грузоперевозок с использованием всех видов транспортной инфраструктуры с каждым годом должны увеличиваться».

Одним из основных факторов роста грузоперевозок эксперт считает заинтересованность других стран в транзитных путях, которые проходят через Азербайджан:

"Китай имеет несколько маршрутов для доставки своих грузов на европейские рынки. Но, в настоящее время, самый безопасный маршрут это тот, который проходит через Среднюю Азию и Азербайджан. Естественно, что когда Китай и другие страны видят, что маршрут, проходящий через Азербайджан более безопасен, чем альтернативные, их заинтересованность в увеличении грузопотока растет, что напрямую влияет на общий рост грузоперевозок через Азербайджан".

Вторым фактором роста грузоперевозок политолог назвал развитие ненефтяного сектора в Азербайджане. По его словам, когда страна развивает свой ненефтяной сектор, у нее появляются продукция для экспорта, а это, в свою очередь, приводит к тому, что объем грузоперевозок значительно увеличивается.

Отметим, что в последнем отчете Давосского Всемирного экономического форума указано, что по эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире. По эффективности железных дорог - 11 место, по качеству автомобильных дорог - 27-е место в мире. В целом, по уровню транспортной инфраструктуры, Азербайджан занимает 34-е место в мире, что является очень высоким показателем.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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