В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой.
На встрече были обсуждены вопросы развития связей между нашими странами, состоялся обмен мнениями об изучении возможностей сотрудничества в нефтегазовом секторе, а также о текущей геополитической ситуации в регионе и мире.
В ходе беседы была подчеркнута важность участия и Азербайджана в предстоящей в июне этого года в Таллине Инициативе трех морей, обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Вышеградской группы и Движения неприсоединения.
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