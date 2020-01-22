Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО) (версия 2)

22 января 2020 18:18 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:21)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором группы SUEZ Бертраном Камю.

Выразив Президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу, Бертран Камю проинформировал о проектах, реализуемых в настоящее время в Азербайджане руководимой им компанией, ходе выполнения этих проектов, а также перспективных программах.

Говоря о деятельности руководимой им структуры, генеральный директор представил Президенту Ильхаму Алиеву программы дальнейшей работы SUEZ Group в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также ирригации и мелиорации.

Выразив удовлетворение встречей, Президент Ильхам Алиев отметил, что он осведомлен о деятельности компании SUEZ с соответствующими структурами Азербайджана, и достигнутые результаты являются удовлетворительными.

Состоялся обмен мнениями о вопросах сотрудничества с SUEZ в области производства химической продукции, сбора и переработки бытовых отходов, а также применения передовых технологий в области мелиорации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Монголии (ФОТО)
Политика 17:34
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши (ФОТО)
Политика 17:26
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с новым генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО)
Политика 17:21
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо (ФОТО)
Политика 04:55
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
Политика 03:18
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума (ФОТО)
Политика 00:37
Лента новостей
Улучшились позиции Азербайджана в рейтинге Global Firepower Index
Политика 18:59
Минэкологии Азербайджана обратилось к населению в связи с метеоусловиями
Общество 18:44
В Баку сократилось число тяжких преступлений
Общество 18:41
Строительство Абшеронской кольцевой ж/д близится к концу
Транспорт 18:26
В МИД Австрии вновь сообщили о кибератаке на свои системы
Европа 18:13
В поселке Хырдалан заменена электропроводка
Энергетика 18:12
Грузия сократила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана
Бизнес 18:05
В Азербайджане оглашены даты вступительных экзаменов в резидентуру и вузы
Общество 18:00
Азербайджанская компания расширит поставки бурового оборудования за рубеж
Бизнес 17:58