Президент Ильхам Алиев: Новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население

23 января 2020 00:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора панельного заседания на тему «Стратегический взгляд: Евразия» в рамках Давосского всемирного экономического форума.

"Раньше мы в основном вкладывали инвестиции в инфраструктурные проекты. Поэтому, опять же согласно Давосскому форуму, Азербайджан сегодня занимает второе место по доступности электроэнергии. Уровень газификации в Азербайджане составляет 96 процентов. Мы построили 16 тысяч километров дорог, более 3 тысяч школ и 700 больниц", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что однако это было частью государственных инвестиций.

"Что нам нужно сейчас? От нас требуется новый подход в хорошем управлении, прозрачности, отчетности, дальнейшем приближении критериев, связанных со стандартами жизни и быта, к стандартам Европейского Союза. Считаю, что это возможно. Этого можно добиться, потому что мы имеем сильную политическую поддержку. Я хочу вновь коснуться оценки Давосского форума, удостоившего стратегический взгляд правительства Азербайджана 10-го, а умение правительства обеспечить стабильность – 11-го места. Таким образом, новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население. Поэтому наш экономический рост должен соответствовать росту населения. В годы независимости численность населения у нас увеличилась с 7 миллионов до 10 миллионов. Таким образом, населению нужны дополнительная инфраструктура, дополнительное продовольственное обеспечение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что ежегодно население Азербайджана увеличивается на 100 тысяч человек.

"Это означает, что нам ежегодно нужны по меньшей мере 100 тысяч рабочих мест. Это нелегко. Поэтому правительство займется данным вопросом. Мы постараемся сохранить бедность на сегодняшнем уровне – ниже 5 процентов. Кроме того, у нас есть долгосрочная стратегия, связанная с сокращением прямого внешнего долга. Сегодня этот долг очень низкий, он составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Однако наша цель – снизить его до 10 процентов валового внутреннего продукта. Конечно, мы также будем работать над вопросом сохранения инфляции на низком уровне – на уровне 2,5 процента, как это было в прошлом году. Доходы населения всегда должны опережать инфляцию, создание рабочих мест также должно превышать демографический рост", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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