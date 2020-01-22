В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (ФОТО)

22 января 2020 23:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.

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  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (ФОТО)
  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (ФОТО)
  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (ФОТО)
  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (ФОТО)
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