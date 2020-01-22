В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии (ФОТО) (версия 2)

22 января 2020 23:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

На встрече было отмечено успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Подчеркивалась важность реализации глобальных и региональных энергетических и транспортных проектов с участием наших стран. Было затронуто значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Было сообщено, что на заседании на тему "Новый взгляд для Евразии – партнерство ради устойчивого развития", состоявшемся 21 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отмечена важность этого проекта, подчеркнута его особая роль в создании нового формата сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами.

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  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии (ФОТО) (версия 2)
  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии (ФОТО) (версия 2)
  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии (ФОТО) (версия 2)
  • В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии (ФОТО) (версия 2)
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