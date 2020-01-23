Генеральный директор АМИ Trend поздравил Михаила Гусмана

23 января 2020 08:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор АМИ Trend поздравил Михаила Гусмана с 70-летием.

Генеральный директор Агентства международной информации Trend Ильгар Гусейнов поздравил первого заместителя генерального директора ТАСС, известного журналиста и телеведущего Михаила Гусмана с 70-летием.

"Дорогой Михаил Соломонович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья и благополучия! У Вас уже почти всё получилось в жизни! Мы все удивляемся, радуемся и восхищаемся! Конечно по-доброму завидуем достигнутому!

А до 120 лет ещё целых полвека у Вас впереди! Будьте счастливы и востребованы! Обнимаю Вас! С глубоким Уважением, Ильгар Гусейнов",- говорится в поздравлении.

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