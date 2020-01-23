В преддверии парламентских выборов в Азербайджане аккредитовано более 200 международных наблюдателей

БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана аккредитацию прошли более 210 международных наблюдателей.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что заявки от международных наблюдателей продолжают поступать, выразив надежду, что их число еще больше возрастет.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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