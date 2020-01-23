Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией"

23 января 2020 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Михаила Гусмана с 70-летием, сообщает в четверг Trend.

В публикации говорится: «Сегодня исполняется 70 лет первому заместителю генерального директора ИТАР-ТАСС Михаилу Соломоновичу Гусману. Благодаря многогранному таланту, неиссякаемой энергии, неустанному труду и стремлению к новым творческим вершинам Михаилу Соломоновичу через годы удалось пронести молодость души, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Как истинный патриот своей Родины, он внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Искренне поздравляю Михаила Соломоновича Гусмана с юбилеем, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия ему и его замечательной семье".

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией"
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией"
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