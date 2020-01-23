Компания Procter and Gamble Europe создаст в Баку региональный центр (ФОТО)

Баку/Trend/ - В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом компании Procter and Gamble Europe Лоиком Тасселем.

Лоик Тассель выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу. Он высоко оценил проводимые в Азербайджане в последние годы реформы, в частности, улучшение бухгалтерского учета и повышение прозрачности в бизнес-сфере, положительный вклад реформ в налоговой и таможенной областях в общую конкурентную среду. Было отмечено, что это очень важно для развития деятельности компании Procter and Gamble Europe в нашей стране. Подчеркнув, что нынешняя бизнес-среда Азербайджана создает очень благоприятные возможности для расширения деятельности всех иностранных инвесторов, Лоик Тассель рассказал о бизнес- и социальной деятельности руководимой им компании в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев сказал, что и в будущем будут приняты меры по дальнейшему улучшению в Азербайджане бизнес-среды для иностранных инвесторов.

В ходе беседы было отмечено, что компания Procter and Gamble Europe намерена расширить деятельность в Средней Азии и на Ближнем Востоке и как региональный центр выбрала именно город Баку. Было подчеркнуто, что проводимые Президентом Ильхамом Алиевым реформы и созданная в Азербайджане бизнес-среда создадут благоприятные возможности для расширения компании к Востоку посредством офиса в нашей стране.

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