Азербайджан осуществляет экологические программы на государственном уровне – украинский эколог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является одной из стран, придающих большое значение вопросам охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов.

Об этом сказала Trend украинский эксперт, руководитель проектов и программ МБО «Экология-Право-Человек» Анна Хомечко.

Она отметила, что Украина следит за тем, как Азербайджан осуществляет всякого рода программы по сохранению экологии на государственном уровне:

"Мы видим, как глава государства вместе со своей семьей воплощает в жизнь проекты, целью которых является улучшение экологической ситуации в Азербайджане. Это говорит о том, что вопросы охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов постоянно находятся в центре внимания руководства Азербайджана.

Практически во всех своих выступлениях Президент Ильхам Алиев акцентирует внимание на расширении возможностей использования альтернативных источников энергии. Насколько мне известно, это даже входит в приоритетные направления социально-экономического развития Азербайджана. Безусловно поддержка государства создает большие возможности для плодотворной работы, проводимой соответствующими органами в направлении улучшения окружающей среды. И это, безусловно, радует".

Хомечко напомнила, что на сегодняшний день Азербайджан поддерживает все актуальные международные конвенции по охране окружающей среды:

"Проведение масштабных международных мероприятий в сфере экологии, бесспорно, позитивно влияет на обеспечение экологической безопасности Азербайджана. Это способствует сохранению природных ресурсов и улучшению качества жизни населения. Баку сегодня является центром региона, где с завидным постоянством проводятся различные мероприятия. Без сомнений, в результате мероприятий, которые уже проводятся и будут проведены, экологическая ситуация в Азербайджане улучшается".

Однако, по мнению эксперта, чтобы жить в здоровой окружающей среде само население Азербайджана также должно прилагать усилия:

"Общество должно помогать и активно участвовать в государственных проектах, ради оздоровления окружающей среды. Уровень экологической сознательности граждан - это отражение приоритетности экологической составляющей в государственной политике".

Эколог считает, что в отличие от других стран постсоветского пространства Азербайджан вносит неоценимый вклад в борьбу с климатическими изменениями. Также, по ее словам, Азербайджан опережает многие страны по сокращению выбросов углерода в атмосферу:

"Азербайджан, в отличие от многих государств, старается сохранить баланс между экономическим ростом и сохранением окружающей среды. Помимо прочего, государством проводятся программы по улучшению экологической сознательности граждан. А это имеет огромное значение для евроинтеграционного процесса в Азербайджане".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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