Мазахир Панахов: ЦИК неоднократно обращался к кандидатам в связи с соцсетями

23 января 2020 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) неоднократно обращалась к кандидатам в связи с социальными сетями.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Председатель ЦИК отметил, что в ходе агитации в соцсетях кандидаты должны действовать согласно требованиям Избирательного Кодекса: «Выполняйте требования и ведите себя во время агитации в социальных сетях в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса».

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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