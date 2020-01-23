На парламентских выборах в Азербайджане аккредитованы 262 международных наблюдателя

БАКУ/Trend/ - В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) аккредитацию прошли 262 международных наблюдателя.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что аккредитация наблюдателей продолжается и цифра будет расти.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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