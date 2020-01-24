Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с угрозой экологической безопасности - профессор

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсуждался один из самых волнующих мировое сообщество вопросов - экологическая ситуация в мире и климатические изменения, которые приводят к глобальному потеплению.

Об этом сказал Trend в пятницу советник директора НИЦ «Курчатовский институт», профессор Ярослав Штромбах.

По его словам, это очень важный вопрос, и Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с надвигающейся угрозой: «В Азербайджане, наряду с развитием экономики, государство уделяет большое внимание охране окружающей среды. Руководство страны осуществляет серьезный контроль в области поддержания экологического баланса путем снижения выбросов в атмосферу диоксида углерода. По имеющимся на сегодня данным, в 2018 году объем выброшенного в атмосферу диоксида углерода в Азербайджане составил 34,704 миллиона тонн, то есть 3, 5 тонны на душу населения. Это ниже даже принятой в мире допустимой нормы на душу населения (4, 968 тонны). По данному показателю Азербайджан опережает многие страны мира».

Штромбах отметил, что правительство Азербайджана активно развивает альтернативную энергетику, которая является очень перспективной отраслью: «Большой импульс развитию альтернативной энергетики в Азербайджане даст участие главы азербайджанского государства в экономическом форуме в Давосе. Страна показала себя как надежный партнер, что привлечет инвестиции и интерес к Азербайджану».

Профессор считает, что пока многие страны ограничиваются дискуссиями по поводу того, необходимо ли вкладывать огромные средства в развитие отрасли возобновляемых источников энергии, Азербайджан вкладывается в эту отрасль, делая ставку на развитие передовых сфер: «Развитию этого направления Баку уделяет самое высокое внимание. Если не ошибаюсь, в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании комиссии в связи с реализацией и координацией исполнения пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, энергии солнца и ветра. Помимо этого, в стране реализуется много государственных программ, целью которых является улучшение экологической ситуации».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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