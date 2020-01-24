Посол: Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма

24 января 2020 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Он отметил, что одной из сфер сотрудничества между Азербайджаном и Израилем является безопасность.

"Израиль и Азербайджан разделяют мнение о том, что мир должен быть свободным от агрессии и террора. Израиль, как и другие страны, верит, что мы должны жить в безопасном мире. Мы поддерживаем борьбу против нацизма и высоко ценим вклад Азербайджана в этой сфере», - сказал дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова)

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