Давосский форум создает новые возможности для глобальной интеграции Азербайджана - Джавид Велиев

БАКУ /Trend/ - Приняв участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, наряду с 45 главами правительств и государств, Президент Ильхам Алиев также провел здесь важные встречи как с политическими лидерами стран, так и руководителями крупных компаний.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий отделом внешней политики Центра анализа международных отношений Джавид Велиев. По его словам, ожидания Азербайджана от этого форума можно рассматривать в экономической и политической плоскостях.

"Сюда входят развитие двусторонних торговых связей, привлечение зарубежных инвестиций в Азербайджан, обсуждение с лидерами государств и руководителями крупных компаний социальных, экономических, демографических, климатических, промышленных и технологических процессов, протекающих в мире, а также выдвижение предложений. Президент Ильхам Алиев принял участие в этом мероприятии как лидер, который пристально следит за этими процессами и предпринимает соответствующие шаги", - сказал Велиев.

По его словам, панель "Стратегический взгляд: Евразия", в которой принял участие Президент Азербайджана является крайне важным мероприятием, так как Евразия — центр мировой торговли и экономики.

"Учитывая это Азербайджан действует по стратегии "моста" между Востоком и Западом. Участие Президента Ильхама Алиева в упомянутой панели является демонстрацией того, что эта стратегия Азербайджана принята мировыми государствами и компаниями.

Азербайджан также вложил крупные инвестиции в развития транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной, автомобильной портовой и морского судоходства. В настоящее время с целью эффективного использования этой инфраструктуры государство прилагает активные усилия для привлечения грузов. Однако, наряду с такими мерами экономического характера, как то упрощение налогового, таможенного оформления, важна также пропаганда на высоком политическом уровне. Коридор между Востоком и Западом, на котором расположен Азербайджан, является кратчайшим с точки зрения времени транспортировки грузов, и крайне важно довести это до компаний и государств, осуществляющих грузоперевозки между Востоком и Западом", - сказал Джавид Велиев.

По его словам, Давосский форум являясь экономической платформой, в то же время имеет значительное политическое влияние.

"Посыл Президента Ильхама Алиева, фактически означающий, что решения в связи с Азербайджаном принимаются исключительно в Баку и Азербайджан управляется только из Баку, прозвучавший на саммите, где были представлены мировые государства и компании крайне важен. Этим до высокой аудитории было донесено, что политика Азербайджана, в том числе и внешняя, носит независимый характер. Потому, что внешняя политика и политика безопасности некоторых государств Евразии вызывает в мире серьезные сомнения по поводу их суверенитета и субъектности. С этой точки зрения Азербайджан был представлен на форуме как пример достойный подражания.

Президент Ильхам Алиев как автор экономических и политических реформ в Азербайджане был встречен в Давосе с большим интересом. Эта тема сохраняла свою актуальность как в ходе встреч главы государства с политическими лидерами и руководителями компаний, так и в его выступлениях. Потому что потенциальных инвесторов обычно волнуют два вопроса - экономическая ситуация и политическая стабильность. По этой причине мир пристально следит за ходом реформ, проводимых в Азербайджане в сферах экономики, политики и судебной системы.

В период, когда мировые страны обсуждают негативное влияния экономического кризиса, в Азербайджане зарегистрирован экономический рост именно благодаря политическим и экономическим реформам в стране. Самое главное - в ненефтяном секторе рост составил 3,5 процента, а в ненефтяной промышленности - 14 процентов. В частности, следует отметить рост на семь процентов в сельском хозяйстве. Внешний долг Азербайджана составил 17 процентов от ВВП, и по этому показателю страна занимает девятое (!) место в мире. Тем не менее, предполагается сократить этот показатель до 10 процентов. Согласно результатам последних анализов, стратегические финансовые резервы Азербайджана в 5-6 раз превосходят внешний долг. В результате налоговых и таможенных реформ в 2019 году в бюджет Азербайджана поступило на один миллиард манатов больше предусмотренного", - подчеркнул Джавид Велиев.

Он отметил, что недавняя встреча Президента Ильхама Алиева с генсеком ОПЕК в Давосе вызвала особый интерес.

"Как известно, в 2015 году цена за баррель нефти снизилась до 30 долларов. Этот вопрос крайне беспокоил ОПЕК, а также не являющиеся его членами страны, в экономике которых нефть играет ключевую роль. В то время, когда такие страны искали пути выхода из сложившейся ситуации, именно Президент Ильхам Алиев предложил ОПЕК и странам, не являющимся членами организации, действовать консолидированно. Через 12 месяцев после этого предложения Президента между ОПЕК и 24 странами-производителями нефти была подписана декларация о сотрудничестве. В результате ее стороны сократили добычу нефти на 10 процентов. Таким образом цена на нефть постепенно выросла и установилась на сегодняшней отметке 67 долларов. То есть, предложение Президента Азербайджана сыграло ключевую роль в решение проблем с ценами на нефть, с которыми столкнулись нефтяные страны", - сказал Джавид Велиев.

По его словам, насколько важно участие Азербайджана в Давосе, настолько важны и результаты этого участия. В ходе форума Президент Ильхам Алиев подписал протокол о создании в Азербайджане регионального центра Давосского форума.

"Таким образом Азербайджан примкнул к сети 4-й Промышленной революции. В мире существовало всего пять таких центров, Азербайджан стал шестым. Целью этих центров является развитие сотрудничества между государственным и частным сектором в сфере управления инновационными технологиями. Данный центр также внесет значимый вклад в развитие стратегии 4-й Национальной промышленной революции.

Встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым стали крайне успешными, что создает новые возможности для глобальной интеграции Азербайджана и его участия в новых трендах. Это важно как с точки зрения развития ненефтяного сектора, так и донесения до мировой общественности многовекторной, независимой политики Азербайджана", - подытожил Джавид Велиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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