Питер Тейс: Открытие регионального центра ВЭФ в Баку — большое достижение правительства Азербайджана

24 января 2020 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Решение об открытии регионального центра Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Баку является большим достижением правительства Азербайджана и реальной мотивацией для всех лидеров бизнеса в Европе и Азии.

Об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан за последнее десятилетие стал привлекательным местом для ведущих мировых бизнес-лидеров и организовал конференции и двусторонние встречи ведущих мировых держав на высоком уровне, на которых было рассмотрено множество вопросов, связанных с мультикультурализмом, экономической дипломатией, геополитическим укреплением Европы и многосторонней дипломатией.

«Это решение действительно является показателем доверия к национальной экономике Азербайджана. Это свидетельствует о том, что помимо мультикультурализма и межэтнического согласия, существующего в Азербайджане, в стране определенно царит атмосфера экономического роста, финансовой стабильности, хорош развит банковский сектор, а нефтегазодобывающая промышленность в стране является основой для возможностей трудоустройства», - сказал Тейс.

Он считает, что Азербайджан, как чрезвычайно важный союзник Европы и США, выиграет от привлечения прямых иностранных инвестиций, а растущий позитивный имидж Азербайджана окажет значительное экономическое влияние на карманы каждого гражданина Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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