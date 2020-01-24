Михаил Гусман поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

24 января 2020 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россию связывают глубокие исторические корни. Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу журналистам первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Михаил Гусман в кулуарах проходящей конференции "Баку-Москва - диалог культур".

"Мы все помним о том, какое значение общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал отношениям между Азербайджаном и Россией, нашим культурным связям, сегодняшняя конференция - это воплощение его заветов" – сказал Гусман.

Михаил Гусман выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку в проведении конференции.

Говоря о важном значении конференции, первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС отметил, что из России на мероприятие прибыла большая, представительная делегации в составе видных общественных деятелей и деятелей культуры.

"Все испытывают большую радость от пребывания в Баку и дело не только в традиционном азербайджанском гостеприимстве, но и в атмосфере дружбы, сотрудничества и внимания, которым окружена делегация", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем
Россия 23 января 11:38
Владимир Путин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем
Россия 23 января 11:05
«Формула Михаила Гусмана» - специальный проект Trend к 70-летию юбиляра - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
Политика 23 января 09:00
Генеральный директор АМИ Trend поздравил Михаила Гусмана
Политика 23 января 08:20
В Баку пройдет конференция "Баку-Москва - диалог культур"
Социум 22 января 13:11
Первый Вице-президент Мехрибан Алиева - в числе мировых лидеров в итоговой "Формуле власти" Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Политика 31 декабря 2019 16:52
Лента новостей
Власти Китая запретили туристическим агентствам продавать путевки
Китай 16:38
Мария Захарова: Умение сохранять свои традиции и находить возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур
Политика 16:35
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом
Китай 16:15
Курц выступил за реформу конкурентного права Евросоюза
Европа 16:14
Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
Общество 16:14
Турция отправила пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов пневмонии
Турция 16:03
Азербайджан проводит в регионе независимую политику - политолог
Политика 15:49
Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
Общество 15:46
В ПО «Азнефть» произведен ряд новых назначений (ФОТО)
Энергетика 15:45