Михаил Гусман поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россию связывают глубокие исторические корни. Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу журналистам первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Михаил Гусман в кулуарах проходящей конференции "Баку-Москва - диалог культур".

"Мы все помним о том, какое значение общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал отношениям между Азербайджаном и Россией, нашим культурным связям, сегодняшняя конференция - это воплощение его заветов" – сказал Гусман.

Михаил Гусман выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку в проведении конференции.

Говоря о важном значении конференции, первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС отметил, что из России на мероприятие прибыла большая, представительная делегации в составе видных общественных деятелей и деятелей культуры.

"Все испытывают большую радость от пребывания в Баку и дело не только в традиционном азербайджанском гостеприимстве, но и в атмосфере дружбы, сотрудничества и внимания, которым окружена делегация", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов)

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