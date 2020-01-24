Мария Захарова: Умение сохранять свои традиции и находить возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур

24 января 2020 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Умение сохранять свои традиции и находить возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе конференции "Баку-Москва - диалог культур".

Как отметила Захарова, еще недавно диалог культур воспринимался как нечто оторванное от жизни, либо слишком теоретизированное, либо наоборот - слишком прагматичное - то, что предполагает личные контакты между людьми.

"Мне кажется, сегодня это понятие может рассматриваться в совершенно ином контексте и совершенно с иной точки зрения. Знаете что такое диалог культур? Это то, что еще недавно не вызывало у нас никаких вопросов, а сегодня встало во главу угла всех международных отношений. Это ситуация, когда культуры не навязываются народам и странам, когда людям извне не выписываются рецепты о том, как им жить, как им менять свои традиции, во что им верить, или во что им не верить, что правильно, а что неправильно. Это уважение друг друга и поиск точек соприкосновения, несмотря на то, что мы все разные - если мы говорим о народах, о странах и о каждом конкретном человеке. Наверное, поэтому будет правильно развивать именно эту сторону диалога культур, ставя по настоящему жесткие преграды и не допуская ситуации, когда нам в грубой форме – а я думаю, что с этим сталкивается и Россия и Азербайджан, бесконечно советуют и постоянно навязывают свое мнение - как нам жить в нашей культурной среде, что нам менять, что нам забирать с собой из прошлого, а что оставлять, с кем дружить, как развиваться, с кем общаться и так далее. Умение сохранять свои традиции, находить общее и в первую очередь - возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур", - сказала она.

Захарова также присоединилась к многочисленным поздравлениям в адрес первого заместителя генерального директора информационного агентства России ТАСС Михаила Гусмана.

«Уже сложно понять когда у вас день рождения - уже был или еще будет. Потому, что поздравления идут рекой несколько дней. И я думаю, что еще будут продолжаться. Дело в том, что Вы и есть олицетворение того, что мы сегодня здесь обсуждаем. Вы - выдающийся человек с выдающимися заслугами и достижениями, государства, столицы, народы, элита и интеллигенция борятся за то, чтобы назвать Вас своим - это и есть высочайшее достижение диалога культур», - сказала она.

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