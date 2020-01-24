Мы рассматриваем Азербайджан как нашего важного, стратегического партнера на Кавказе - Михаил Швыдкой

24 января 2020 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Конференция "Баку-Москва - диалог культур" охватывает не только вопросы гуманитарного сотрудничества, но и экономики, взаимоотношений в сфере образования и науки. Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу журналистам спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах проходящей конференции "Баку-Москва - диалог культур".

"Конференция "Баку-Москва - диалог культур" безусловно имеет важное значение. Надо отметить, что десять лет тому назад, когда мы проводили подобное мероприятие, оно послужило началом Бакинского международного гуманитарного форума. Сейчас этот форум приобрел важное значение и привлекает внимание большого количества представителей самых разных стран мира", - сказал он.

Михаил Швыдкой отметил, что проходящая в столице Азербайджана конференция демонстрирует уровень и характер отношений между Баку и Москвой.

"Конференция очень важна для обеих стран, потому что она охватывает широкий круг вопросов культурного, экономического, научного и самых разных аспектов взаимного сотрудничества. Безусловно, сегодня мы рассматриваем Азербайджан как нашего важного, стратегического партнера на Кавказе. Думаю, что сегодняшняя конференция подтвердит это в высшей степени. У нас большие планы", - отметил Михаил Швыдкой.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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