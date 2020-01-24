В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с мэром швейцарского города Монтре (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Давосе в пятницу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с мэром швейцарского города Монтре - сопредседателем азербайджано-швейцарской группы дружбы Лораном Верли.

На встрече было отмечено развитие по восходящей связей между Азербайджаном и Швейцарией. Лоран Верли, подчеркнув, что два месяца назад был назначен сопредседателем группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Швейцарии, выразил удовлетворение в связи с назначением на этот пост. Он довел до внимания, что в период своей деятельности приложит усилия для дальнейшего стремительного развития связей между Азербайджаном и Швейцарией, в том числе законодательными органами двух стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об установлении сотрудничества между городами Азербайджана и Швейцарии, отмечено, что некоторое время назад город Монтре и Сабаильский район Баку стали побратимами.

На встрече была подчеркнута активная деятельность азербайджанских компаний в Швейцарии и отмечена важность дальнейшего расширения отношений между компаниями двух стран.

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