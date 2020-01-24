В связи с парламентскими выборами в Азербайджане издана еще одна памятка

БАКУ /Trend/ - В связи с парламентскими выборами, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля, издана еще одна памятка.

Как сообщает в пятницу Trend, памятка под названием "Для дня выборов" разработана на основании Избирательного кодекса и утвержденных Центральной избирательной комиссией актов нормативного характера. Памятка подготовлена с целью подробного ознакомления членов избирательных участков с основными документами, которые предусматривают выполнение обязанностей членами согласно требованиям законодательства.

Отметим, что ранее ЦИК издала памятки для кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ и сотрудников полиции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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