Информации о наличии азербайджанцев среди жертв землетрясения в Турции не поступало

25 января 2020 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Информации о наличии азербайджанцев среди жертв землетрясения в Турции не поступало.

Об этом сказали Trend в посольстве Азербайджана в Турции.

Напомним, что в результате землетрясения в турцекой провинции Элязыг погибли 21 человек, около 1500 получили ранения. После землетрясения произошло 35 афтершоков.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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