Обнародовано число наблюдателей ПАСЕ на предстоящих парламентских выборах в Азербайджане

25 января 2020 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за парламентскими выборами, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля, в страну прибудет делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы в составе 32 человек.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Независимый медиа-центр "Выборы - 2020", об этом сказано в заявлении, опубликованном ПАСЕ после предвыборного визита своей делегации в Азербайджан 22 и 23 января.

"Представители государственных структур приветствовали наблюдение ПАСЕ на выборах, и подчеркнули наличие политической воли для проведения выборов в обстановке прозрачности, свободы и справедливости", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что деятельность делегации не будет ограничена одним лишь днем выборов - это ёмкая процедура, состоящая из нескольких этапов, требующая анализа и взвешенности для всестороннего оценивания избирательного процесса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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