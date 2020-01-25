Стало известно число кандидатов, которые примут участие в парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Стало известно актуальное на 25 января число кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля.

Согласно статистическим наблюдениям Trend, число зарегистрированных в настоящее время кандидатов составляет 1399 человек. В целом для участия в выборах обратился 2431 человек. Однако, 1032 из них на различных этапах избирательного процесса добровольно отозвали свои кандидатуры.

Больше всего кандидатов зарегистрировано в Ясамальском втором избирательном округе № 16 - 25 кандидатов.

Наименьшее количество кандидатов зарегистрировано в Шарур-Садаракском №1, Бабек - Кенгерли - Нахчыванском № 3, Нахчыванском городском № 4 избирательных округах - в каждом по три кандидата.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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