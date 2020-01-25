Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

25 января 2020 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элязыге сильного землетрясения.

Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!", - говорится соболезновании.

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