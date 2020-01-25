В Баку призвали акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации исторического наследия Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азербайджан должен акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации историко-культурных памятников Азербайджана, заявил Trend директор Центра истории Кавказа, известный азербайджанский ученый-историк Ризван Гусейнов, комментируя противозаконные действия армянских властей и незаконного режима в Нагорном Карабахе, совершаемые под прикрытием реконструкции на захваченных азербайджанских территориях.

По мнению ученого, необходимо изучить и использовать все рычаги влияния, которые может применить ЮНЕСКО в этом вопросе, учитывая факт оккупации азербайджанских территорий Арменией.

«К сожалению, до сегодняшнего дня не было прецедента, чтобы на оккупированных землях были остановлены какие либо процессы, проводимые оккупационным режимом Нагорного Карабаха. То есть, ни ЮНЕСКО, ни другие структуры не проявили какого либо вмешательства для пресечения фактов фальсификации Арменией исторического архитектурного наследия Азербайджана под видом реставрации. Соответственно, кроме того, как привлечь внимание мирового сообщества к ЮНЕСКО, рассчитывать на конкретные шаги не приходится," - сказал эксперт, добавив, что полностью остановить процесс фальсификации, проводимый армянской стороной, возможно только освободив оккупированные азербайджанские земли.

Отметим, что в последнем заявлении «Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» говорится о том, что по приказу марионеточного режима мечеть «Юхары Говхар Ага», считавшаяся жемчужиной архитектуры Нагорного Карабаха, была «реконструирована» и названа «центром персидской культуры».

«Армянская сторона планирует предпринять аналогичные меры по так называемой «реконструкции» Шушинской крепости, построенной в 18 веке по приказу основателя Карабахского ханства Панахали хана Джаваншира. По данным СМИ, в будущем не исключается совершение подобных актов вандализма в отношении исторических памятников Азербайджанского ханства в районах Агдере и Лачын.

Тысячи историко-культурных и религиозных памятников на захваченных территориях стали жертвами агрессивного армянского режима. Часть этих памятников напрочь стерта с лица земли. Оставшаяся часть сильно повреждена. Армения, помимо захвата наших земель, геноцида против нашего народа, изгнания тысяч семей из родного края, теперь взялась за уничтожение наших исторических памятников. В настоящее время, чтобы избежать всеобщего осуждения, Армения лицемерно называет эти процессы «строительно-реконструкционными работами».

Грязные намерения Армении, скрывающиеся под планами «по реконструкции» памятников, должны заставить задуматься не только нас, но и международные организации, поскольку распространение такой тенденции представляет угрозу для мирового культурно-исторического наследия», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что все эти действия противоречат обязательствам, которые взяла на себя Армения перед ЮНЕСКО, а также расцениваются как попытка ввести в заблуждение международное сообщество, прикрывая акты вандализма «цивилизованной» оболочкой».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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