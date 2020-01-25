Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции

25 января 2020 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, соответствующие ведомства предпринимают меры в направлении эвакуации азербайджанских студентов, проходящих обучение в зоне стихийного бедствия в Турции.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг, 24 января в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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