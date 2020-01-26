Азербайджанских студентов эвакуируют из зоны землетрясения в Турции

26 января 2020 01:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, соответствующие структуры принимают меры по эвакуации азербайджанских студентов, обучающихся в зоне землетрясения в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, выделены три автобуса для перевозки азербайджанских студентов, обучающихся в зоне землетрясения в Турции, и других граждан Азербайджана в Нахчыван.

Первый автобус из Элязыга, в котором в основном находятся студенты, проехав Эрзурум, приближается к границе с Нахчываном. Второй автобус, в котором разместились 41 человек из Элязыга и Малатьи, в данный момент проехал Бингёль.

Третий автобус, отправленный из Нахчывана в зону землетрясения, в настоящее время находится в Игдире и будет в Элязыге в течение одного часа. Около 15 граждан Азербайджана, оставшихся в провинции Элязыг, будут доставлены в Нахчыван третьим автобусом.

Студенты выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленную им заботу и поддержку.

Студенты, которые будут доставлены автобусом в Нахчыван, будут затем отправлены самолетом из Нахчывана в Баку.

Кабинет министров и руководство Нахчыванской Автономной Республики будут держать вопрос в центре внимания.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.

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